Два человека погибли при ударе ВСУ по Херсону ночью 30 сентября | 360°

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Два человека погибли при ударе ВСУ по Херсону ночью 30 сентября

ТАСС: в результате ракетного удара ВСУ по Херсону погибли два человека

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Жертвами ракетного удара ВСУ по жилому дому в Херсоне стали два человека, еще один получил ранения, сообщил ТАСС представитель экстренных служб. Атака произошла в ночь на 30 сентября.

По данным источника агентства, на месте удара работают следователи СК РФ.

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Ранее член Общественной палаты РФ Александр Малькевич сообщил, что в результате ночного ракетного удара по Херсону погиб первый замглавы Херсонской области Алексей Катериничев.

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На этот пост его назначили полтора месяца назад. До этого он 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и подразделениях ФСБ. Был участником контртеррористических и специальных операций.

С 2021 года работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС РФ. Катериничев был кавалером трех орденов Мужества.

По данным Малькевича, ВСУ нанесли удар конкретно по комнате, где жил Катериничев.

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