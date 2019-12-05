Два человека погибли при стрельбе на военной базе Перл-Харбор в США

Два человека погибли, один пострадал в результате стрельбы на военной базе ВМС США Перл-Харбор. Американский военнослужащий открыл огонь по людям, а потом покончил с собой.

Как сообщили представители базы в Twitter, матрос ранил троих гражданских, которые выполняли работу для Министерства обороны США. Злоумышленник служил в ВМС. Пока не установлено, знал ли он, по кому открыл стрельбу, или жертвы были выбраны случайным образом.

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Что именно подтолкнуло его к нападению, тоже неизвестно. Военные обещали провести пресс-конференцию во второй половине дня в четверг. Расследование ведут службы безопасности базы и ВМС. Отмечается, что имена пострадавших и стрелка не будут разглашены, пока о происшествии не уведомят ближайших родственников.

По информации Hawaii News Now, двое из пострадавших поступили в больницу в тяжелом состоянии и там скончались. Один человек остается под наблюдением медиков. Е

База находится неподалеку от Гонолулу. Из-за стрельбы в нее был закрыт доступ, но сейчас работа возобновилась.