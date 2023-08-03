Мир 03 августа 2023, 22:29 Два человека погибли при сходе оползня на гостиницу в Грузии МВД: тела двух человек нашли на месте схода оползня в Грузии Unsplash

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Спасатели обнаружили тела двух человек на месте схода оползня у гостиницы «Сансет Шови» в Грузии. Погибших нашли в высокогорном крае Рача, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Грузии.

«Во время обработки земли спасатели нашли тела двух человек», — уточнили в сообщении.

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По данным ведомства, тела отправили на экспертизу. Личности погибших устанавливаются.

Оползень сошел на территории гостиницы «Сансет Шови» 3 августа. Природное явление повредило мосты и дороги, которые вели к гостинице. На месте ЧП работали два вертолета погранполиции. По последним данным, спасатели вывезли в безопасное место не менее 70 человек.

Десятки человек погибли ранее при сходе оползня на западе Индии. Пропавшими без вести числятся еще почти 90 жителей. Оползень сошел на дома в деревне в округе Райгад. В результате полностью разрушились 17 домов.