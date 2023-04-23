Мир 23 апреля 2023, 00:43 Два человека погибли при пожаре в ресторане Мадрида Mundo: два человека погибли, десять пострадали при пожаре в ресторане в Мадриде Pixabay

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При пожаре в ресторане Мадрида погибли два человека, десять пострадали. Об этом сообщила газета El Mundo со ссылкой на спасательные службы испанской столицы.

«Два человека погибли, шесть получили серьезные травмы и четверо — легкие ранения сегодня утром в Мадриде в результате пожара в ресторане на площади Мануэля Бесерра в районе Саламанка», — говорится в сообщении.

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По данным издания, пожар начался у входа в ресторан и быстро распространился по искусственной растительности, которая украшала потолок и стены заведения. Предположительно, пожар образовался, когда официант облил пиццу или десерт спиртным и поджег его.

«Один из двух погибших — 25-летний официант ресторана. Другой погибший — 40-летний клиент ресторана», — отмечает газета.

Свидетели рассказали, что густой дым быстро заполнил помещение, огонь распространился по крыше ресторана, в котором обедали несколько посетителей. Помощь оказавшимся в ловушке людям оказывали полицейские и пожарные, прибывшие на место происшествия. Пострадавших госпитализировали в местную клинику.