23 апреля 2023, 00:43
Два человека погибли при пожаре в ресторане Мадрида
Mundo: два человека погибли, десять пострадали при пожаре в ресторане в Мадриде
При пожаре в ресторане Мадрида погибли два человека, десять пострадали. Об этом сообщила газета El Mundo со ссылкой на спасательные службы испанской столицы.
«Два человека погибли, шесть получили серьезные травмы и четверо — легкие ранения сегодня утром в Мадриде в результате пожара в ресторане на площади Мануэля Бесерра в районе Саламанка», — говорится в сообщении.
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По данным издания, пожар начался у входа в ресторан и быстро распространился по искусственной растительности, которая украшала потолок и стены заведения. Предположительно, пожар образовался, когда официант облил пиццу или десерт спиртным и поджег его.
«Один из двух погибших — 25-летний официант ресторана. Другой погибший — 40-летний клиент ресторана», — отмечает газета.
Свидетели рассказали, что густой дым быстро заполнил помещение, огонь распространился по крыше ресторана, в котором обедали несколько посетителей. Помощь оказавшимся в ловушке людям оказывали полицейские и пожарные, прибывшие на место происшествия. Пострадавших госпитализировали в местную клинику.
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