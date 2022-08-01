Два человека погибли при падении пятитонной балки с разворотного моста в Таиланде

Два человека погибли и один тяжело пострадал после падения пятитонной железобетонной балки с разворотного моста через шоссе имени короля Рамы II в Таиланде. Конструкция рухнула на проезжую часть, когда по ней следовали автомобили.

По данным Третьего национального телеканала Таиланда, ДТП произошло 31 июля, около 21:00 по местному времени (01:00 по московскому времени). Балка упала на легковой автомобиль и следовавший за ним пикап, написало РИА «Новости».

Жертвами стали пассажирка легковой машины и рабочий, который ремонтировал мост в момент аварии. Водитель легковушки серьезно пострадал. В пикапе никто не получил тяжелых травм. При падении балка также успела зацепить пустую топливную автоцистерну.

Разворотный мост, где произошло ЧП, закрыли на ремонт в июне. Он часто используется для разворота грузовых автомобилей. Этим летом на поверхности переправы появились трещины, в связи с этим его начали приводить в порядок.