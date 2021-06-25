Два человека погибли и несколько пострадали в результате нападения мужчины с ножом в городе Вюрцбург в Германии. Преступник атаковал прохожих на площади Барбаросса, сообщило местное издание RTL.

Полиция заблокировала площадь и оперативно задержала нападавшего. По данным правоохранителей, опасности для горожан больше нет, но вместе с тем людей попросили проявлять особую осторожность.

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«Мы задержали подозреваемого в убийстве. В настоящее время нет никаких доказательств, что у него был сообщник. Для населения нет никакой опасности. Пожалуйста, доверяйте только официальной информации», — сообщается в Twitter местной полиции.

Точное число погибших и пострадавших, а также мотивы преступника уточняются. На кадрах, которые успели снять очевидцы нападения, видно, что босой мужчина скрывал свое лицо под респиратором и размахивал большим ножом. Некоторые прохожие пытались остановить его самостоятельно до прибытия полиции.