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    25 июня 2021, 19:48

    Два человека погибли при нападении мужчины с ножом в Германии — СМИ

    Ольга Назаркина

    Два человека погибли и несколько пострадали в результате нападения мужчины с ножом в городе Вюрцбург в Германии. Преступник атаковал прохожих на площади Барбаросса, сообщило местное издание RTL.

    Два человека погибли при нападении мужчины с ножом в Германии — СМИ

    Полиция заблокировала площадь и оперативно задержала нападавшего. По данным правоохранителей, опасности для горожан больше нет, но вместе с тем людей попросили проявлять особую осторожность.

    Два человека погибли при нападении мужчины с ножом в Германии — СМИ | Изображение 1@disclosetv

    «Мы задержали подозреваемого в убийстве. В настоящее время нет никаких доказательств, что у него был сообщник. Для населения нет никакой опасности. Пожалуйста, доверяйте только официальной информации», — сообщается в Twitter местной полиции.

    Точное число погибших и пострадавших, а также мотивы преступника уточняются. На кадрах, которые успели снять очевидцы нападения, видно, что босой мужчина скрывал свое лицо под респиратором и размахивал большим ножом. Некоторые прохожие пытались остановить его самостоятельно до прибытия полиции.