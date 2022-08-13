Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Белоруссии

В Белоруссии в Слонимском районе Гродненской области разбился легкомоторный самолет, оба пилота погибли на месте. На месте работает следственная группа, сообщили в СК Белоруссии.

Самолет выполнял прогулочный полет над Слонимом, его пилотировали двое мужчин 61 и 54 лет.

«Вечером, пролетая над Слонимским районом, самолет упал. Оба пилота от полученных повреждений скончались на месте», — сообщили в ведомстве.

Следователи Гродненского областного аппарата Следственного комитета работают на месте происшествия, задействована передвижная криминалистическая лаборатория. Правоохранители занялись установлением причин трагедии.