Мир 20 ноября 2023, 01:53 Два человека погибли после взрыва гранаты в Киеве — СМИ ТСН: взрыв гранаты в Киеве привел к гибели двух человек Pxhere

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Два человека стали жертвами взрыва гранаты в Днепропетровском районе Киева. Об этом сообщил телеканал ТСН со ссылкой на правоохранительные органы.

«В результате взрыва гранаты в Днепровском районе Киева погибли два человека. Предварительно полицейские установили, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина», — сказано в сообщении.

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По данным канала, после происшествия госпитализировали еще одного мужчину, он — брат погибшего. На место ЧП прибыли следователи и криминалисты.

Ранее в Армении один человек погиб после взрыва в одном из корпусов Ереванского государственного университета. Как сообщил Минздрав Армении, в ходе происшествия также пострадали три человека, их положили в больницу и оказали необходимую помощь.