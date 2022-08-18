Два человека погибли из-за ураганного ветра в Италии

Ураганный ветер и сильные ливни обрушились на центральные регионы Италии. Жертвами непогоды уже стали два человека. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Больше всего пострадал регион Тоскана. Там ураган унес жизни как минимум двух человек, написал Euronews. В результате разгула непогоды пострадали 18 человек.

По данным итальянского агентства гражданской защиты, спасатели эвакуировали более 100 человек. Всех вывезенных жителей разместили в школах и спортивных залах. Власти Тосканы и Венето объявили режим чрезвычайной ситуации.

Сильный ветер с порывами до 120 километров в час и мощный ливень повалили деревья и вызвали наводнения. Ураган повредил некоторые фрагменты знаменитой колокольни собора Святого Марка в Венеции.

Власти Милана решили закрыть городские парки. Они призвали местных жителей не ходить под деревьями, а также убрать все незакрепленные предметы со своих балконов.

Стихия не обошла стороной и французский остров Корсика. Там погибли пять человек, еще 12 получили травмы.