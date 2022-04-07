Два человека погибли из-за теракта в Тель-Авиве

В результате стрельбы в центре Тель-Авива погибли два человека, сообщили местные СМИ. Ранее стало известно, что пострадали шесть человек — их состояние оценивали как тяжелое или критическое.

Стрельба произошла вечером 7 апреля на улице Дизенгоф. По данным радиостанции «КАН», в нападении участвовали один или двое террористов. Стрельба велась в нескольких местах.

РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ сообщило, что один из нападавших обезврежен. Еще один из стрелявших пока не задержан, полиция призывает граждан не покидать своих домов.

В настоящее время службы безопасности ищут злоумышленников. В центре города наблюдается большое число военных и полицейского спецназа.