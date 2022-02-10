Два человека погибли из-за стрельбы в школе в США

Два человека погибли в результате очередной стрельбы в американской школе. Как сообщают власти США, все произошло буквально час назад. На школу МакКинли, которая находится в Буффало штата Нью-Йорк, напал некий вооруженный человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Жертвами стрельбы стали как минимум двое, один из них, по предварительным данным, школьник. На текущий момент здание заблокировано.

Ранее стрельба в США случилась в концертном зале WOW Hall, который находится в штате Орегон. Ранены были как минимум пятеро, они все госпитализированы. Полиция начала розыск подозреваемых, однако до сих пор никто не задержан. Правоохранители просят информировать их о любых данных, которые могут помочь в розыске преступников.

Как только появились первые сообщения о стрельбе в концертном зале, полиция сразу же прибыла на место. По некоторым данным, пострадавших шестеро, среди них есть женщины. Власти штата не обнародовали никаких сведений о состоянии раненых. В полиции также не стали комментировать, все ли пострадавшие получили пули.