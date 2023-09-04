04 сентября 2023, 15:16
Два человека погиби в результате тайфуна в Испании
В результате урагана «Дана» в северных и центральных районах Испании погибли два человека. Об этом сообщила газета ABC.
Проливные дожди, пришедшие в ночь на понедельник, повредили линии электропередачи и затруднили движение на автотрассах. Из-за неблагоприятных погодных условий приостановили железнодорожное сообщение между Мадридом и южными районами Испании.
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Отмечается, что также в результате урагана «Дана» один человек пропал без вести, сообщил сайт kp.ru.
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