Два британца стали жертвой акулы в Австралии
В Австралии жертвой акулы стали два британских туриста, которые отдыхали на островах Уитсанди. Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на Twitter местных спасателей.
По данным издания, оба британца выжили. Они барахтались в воде, чем привлекли внимание хищной рыбы. Одному из туристов она откусила ступню, другого серьезно ранила. Мужчин экстренно госпитализировали. Их доставили в больницу на вертолете. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое.