Два британца стали жертвой акулы в Австралии

По данным издания, оба британца выжили. Они барахтались в воде, чем привлекли внимание хищной рыбы. Одному из туристов она откусила ступню, другого серьезно ранила. Мужчин экстренно госпитализировали. Их доставили в больницу на вертолете. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое.