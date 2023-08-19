Мир 19 августа 2023, 09:49 Два белоруса попытались запустить беспилотник в Литву Погранкомитет: двух белорусов поймали при попытке запустить дрон в Литву

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Пограничники задержали двух белорусов при попытке запустить беспилотник через границу с Литвой. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Мужчин поймали ночью 18 августа в деревне Городище Вороновского района. На месте нашли дрон с комплектующими и средства радиосвязи. В отношении задержанных уже начали «административный процесс».

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В погранкомитете отметили, что это уже третье с начала августа происшествие, связанное с незаконным применением беспилотников на границе с Литвой.

Жителям Белоруссии напомнили, что беспилотные летательные аппараты запрещается использовать в пограничной полосе и оставлять вне населенных пунктов пограничной зоны, не уведомляя погранслужбы.

Новые правила действуют с 24 августа 2022 года. Об использовании дрона любой массы необходимо уведомлять ближайший территориальный орган пограничной службы. До этого правило не распространялось на летательные аппараты массой до килограмма.

Нарушение введенных мер грозит штрафом в размере 50 «базовых величин» в погранполосе и 20 — в пограничной зоне.