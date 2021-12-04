Два бегемота в Бельгии заразились коронавирусом

В Бельгии у двух бегемотов подтвердился положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила ветеринарная лаборатория Национального института здравоохранения страны. Речь идет о животных, которые содержатся в зоопарке города Антверпен.

«Два бегемота Имани (14,5 лет) и Хермиен (41 год) заражены коронавирусом. У животных нет каких-либо симптомов, помимо насморка. Они чувствуют себя хорошо. Они находятся в изоляции, смотрители усилили меры безопасности», — говорится в пресс-релизе зоопарка, сообщило «РИА Новости».

На текущий момент в администрации питомника затрудняются дать точный ответ на вопрос, где именно бегемоты могли подхватить инфекцию. В зоопарке, как и по всей стране, сейчас соблюдаются строгие ограничения. Там отметили, что никто из сотрудников не был зараженным в последнее время, поскольку каждый день сдают на работе тесты.

Ранее массовое заражение коронавирусом обнаружили среди находящихся в неволе белохвостых оленей в США. Ученые пояснили, что источником заболевания парнокопытных стал человек.