Мир 03 сентября 2023, 13:54 Два батальона ВСУ в Харькове поразила «болезнь легионеров» Вспышка легионеллеза произошла в двух батальонах ВСУ в Харькове РИА «Новости»

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Два батальона ВСУ госпитализировали в Харькове из-за вспышки легионеллеза. О массовом заражении в рядах украинских военных так называемой болезнью легионеров сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

По информации канала, сначала болезнь выявили в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая принимала участие в боях на Купянском направлении.

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Случаи заражения пытались скрыть, однако вскоре стало известно, что в ночь на 3 сентября в инфекционные отделения больниц Харькова попали бойцы двух стрелковых батальонов 14-й отдельной мехбригады.

По данным авторов сообщения, заразиться могла примерно тысяча военнослужащих. Чтобы заменить заболевших, на их позиции отправят остатки 32-й отдельной мехбригады, которую решили переформировать после крупных потерь в районе Новоселовского на территории ЛНР.

Изначально о случаях заражения легионеллезом сообщали в польском Жешуве, расположенном возле границы с Украиной. Заболевание начало распространяться и на другие районы.

В минувшую пятницу, 1 сентября, начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка заявлял, что число инфицированных возросло до 158 человек.