Два банка в США приостановили операции по госдолгу России

Два представителя крупнейших банков мира — американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.

Ранее Минфин США отказался продлевать срок действия генеральной лицензии, позволявшей России обслуживать внешний долг в условиях санкций. В свою очередь российское министерство финансов сообщило, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств. При этом выплаты будут осуществляться в рублях.

По словам главы российского ведомства Антона Силуанова, возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за американских действий никак не отразится на жизни российских граждан.

«В соответствии с обновленным руководством управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США и сворачиванием Goldman Sachs связанной с Россией деятельности фирма более не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц», — говорится в заявлении одного из двух банков.

По данным Bloomberg, решение было принято после указания со стороны минфина США. При этом еще в текущем месяце банки проводили операции по обслуживанию госдолга РФ.