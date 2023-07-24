Мир 24 июля 2023, 16:12 Два армянских банка приостановили работу с платежной системой «Юнистрим» «Аршинбанк» «Конверс банк» в Армении перестали работать с системой «Юнистрим» РИА «Новости»

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Сразу два банка Армении перестали работать в российской платежной системе «Юнистрим», сообщил ТАСС. Речь идет об «Ардшинбанке» и «Конверс банке».

Пресс-служба «Аршидбанка" отчиталась о прекращении осуществления денежных переводов по системе «Юнистрим» с 21 июля. Кредитная организация извинилась перед клиентами и предложила им пользоваться другими системами быстрых переводов, обслуживаемых банком: Moneygram, Intelexpress, Ria, Moneytun.

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По информации ТАСС, «Конверс банк» тоже прекратил работать с российской системой, а «Эвокабанк» и «Армэкономбанк» сотрудничают с ней в усеченном варианте: переводы принимаются лишь в рублях и армянских драмах. Другие местные банки пока не объявляли о подобных ограничениях.

Ранее стало известно, что с 20 июля национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» из-за санкционных ограничений прекратил принимать и отправлять переводы в «Юнистриме».

Российская платежная система попала под новые санкции США.