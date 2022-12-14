Мир 14 декабря 2022, 10:34 Два административных здания в Киеве пострадали из-за работы системы ПВО — СМИ Readovka: два административных здания в Киеве пострадали из-за работы системы ПВО

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Из-за работы украинской системы противовоздушной обороны в Киеве пострадали два административных здания, сообщил Telegram-канал Readovka. Власти города пока не уточняют, что это за объекты.

По данным издания, беспилотники «Герань-2» попытались сбить из стрелкового оружия. Люди, к счастью, не пострадали.

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Мэр Киева Виталий Кличко отчитался о якобы успешной работе ПВО. Ранее он информировал о взрывах в Шевченковском районе.

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На данный момент карта воздушных тревог показывает, что оповещения не действуют ни в одном регионе — все спокойно. Пару часов назад воздушную тревогу объявляли в Киевской, Житомирской и Винницкой областях. В Киеве были слышны взрывы.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе работает система противовоздушной обороны. Жителям посоветовали из соображений безопасности оставаться в укрытиях.