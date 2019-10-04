4 октября состоялся Российско-Филиппинский бизнес-форум. Лидеры двух государств обсудили экономические отношения между странами и пути их дальнейшего развития.

«Для нас Россия является приоритетным торговым и инвестиционным партнером», — процитировал РИА ФАН слова Дутерте.

Филиппинский лидер отметил, что объем торговли между странами в прошлом году составил 1,36 миллиарда долларов. Это более чем в два раза превышает показатель позапрошлого года. По итогам 2019 года Филиппины ожидают роста товарооборота с РФ на 20%.

Дутерте рассказал о достигнутых результатах и дальнейших целях: «В 2018 году мы создали филиппинский торгово-инвестиционный центр в Москве. Мы настроены на наращивание наших поставок в РФ». Также он указал, что надеется на дальнейшее продуктивное развитие экономических отношений с Россией.

Во время встречи президенты России и Филиппин также планировали обсудить вопросы безопасности стран и обороны, а также подписать соглашения по культуре, науке и здравоохранению.