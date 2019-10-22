Дутерте покинет Японию из-за болей после падения с мотоцикла

Президент Филиппин упал с мотоцикла из-за слетевшего ботинка Подробнее

Филиппинский лидер назвал боли в позвоночнике «около тазовой кости» невыносимыми. Он упал с мотоцикла 17 октября на территории своей резиденции в Маниле.

Дутерте покинет Японию вечером во вторник и пропустит банкет с императорской четой. На среду же у него уже назначен визит к неврологу.

Место президента Филиппин на банкете займет его дочь Сара Дутерте, мэр Давао.