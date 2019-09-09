Душевнобольная женщина «заминировала» дом президента Словакии

В Словакии правоохранители получили в воскресенье, 8 сентября, сообщение о том, что у дома президента страны Зузаны Чапутовой под Братиславой заложено взрывное устройство. Об этом информировал президиум полиции.

«Сегодня вечером аноним сообщил на телефонную линию 158 о закладке взрывного устройства у дома президента республики Зузаны Чапутовой», — приводит РИА «Новости» текст сообщения, опубликованного на сайте президиума полиции.

По данным правоохранителей, угроза оказалась ложной. После проведения всех необходимых экстренных мер, наличия бомбы в названном месте было не подтверждено.

Сотрудникам полиции удалось задержать сообщившую о бомбе женщину. Задержанная оказалась пациенткой психиатрической лечебницы, уточнили правоохранители.

Телефонный терроризм и розыгрыши уже стали настоящими преступлениями, которые приводят к ранениям и даже к летальному исходу. В США одного из таких «шутников» в марте 2019 года приговорили к 20 годам тюрьмы при условии, что максимальное наказание за ложный вызов полиции составляет 10 лет.