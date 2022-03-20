Задача по освобождения Мариуполя от националистических формирований решается успешно благодаря геройству и профессионализму донецких и российских вооруженных сил. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Посмотришь на неунывающие лица этих бойцов, которые, несмотря на град пуль и бесконечные разрывы бандеровских снарядов продолжают наводить страх на бандитскую нечисть, подбадривать друг друга и гордо смотреть смерти в лицо, душа радуется», — написал чеченский политик.

Кадыров добавил, что боевой дух российских войск не сломить ничем, поскольку они вооружены самым мощным оружием — правдой.

Ранее горожанка Мариуполя Галина Сургуч рассказала, что националисты используют жилые дома мирных людей в качестве полигонов, укрываясь в них от ВС РФ.