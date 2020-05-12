Дуров закрыл блокчейн-платформу TON

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал официальное обращение в связи с блокчейн-платформой TON. В нем он объявил о прекращении работы над проектом.

«Я пишу этот пост, чтобы официально объявить, что активное участие Telegram в TON завершено. Вы можете видеть — или, возможно, уже видели — сайты, использующие мое имя, бренд Telegram или аббревиатуру „TON“ для продвижения своих проектов. Не доверяйте им ваши деньги или данные», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

По словам миллиардера, TON должен был стать блокчейн-платформой нового поколения с собственной криптовалютой Gram. Его разрабатывали лучшие инженеры, а сама платформа должна была работать по принципу децентрализации обработки транзакций. Этот метод был впервые опробован на криптовалютах Bitcoin и Ethereum и связанных с ними блокчейн-платформах.

Причиной уступок российский предприниматель назвал давление со стороны американских чиновников. Они последние месяцы не раз запрещали запуск проекта из-за того, что Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) сочла валюту Gram, обещанную инвесторам, ценными бумагами. Это означало, что Gram должна была пройти регистрацию, а этого не было сделано.

Дуров еще в 2018 году объявил о создании TON c собственной криптовалютой Gram. Проект смог привлечь в феврале и марте прошлого года 1,7 миллиарда долларов от порядка двух сотен инвесторов. После у компании Дурова начались судебные тяжбы с SEC, которая требовала «правильно» зарегистрировать криптовалюту. В итоге американское ведомство взыскало с компании штраф. Суд 30 апреля отказал команде Дурова в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям.