Дуров впервые вошел в топ-10 богатейших людей из России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в первый раз вошел в десятку российских миллиардеров. Рейтинг опубликовал журнала Forbes.

На русскоязычном сайте издания сказано, что Дуров оказался на восьмой строчке списка. Состояние бизнесмена оценили в 17,2 миллиарда долларов. За год прирост составил 13,8 миллиарда долларов.

Интересно, что на международном сайте журнала Дурова отнесли к ОАЭ. Программист сейчас там живет, при этом сохраняя российское гражданство. Русскоязычный сайт обратил внимание на второе гражданство основателя Telegram. Его он получил в Сент-Китс и Невис. Это страна в Вест-Индии.

В мировом рейтинге Дуров сейчас находится на 112-м месте. В прошлом году он был на 565-й строчке, в 2019 году — на 838-й, в 2018 году — на 1394-й.

Самым богатым российским миллиардером по версии Forbes в этом году стал совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (29,1 миллиарда долларов). На втором месте президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин (27 миллиардов долларов), на третьем — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (26,2 миллиарда долларов).

На днях Дуров трогательно поздравил свою маму с днем рождения. Ей исполнилось 70 лет.

«Она главная причина, по которой я стал тем, кто я есть сегодня», — сказал бизнесмен.