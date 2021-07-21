Дуров знал о слежке за своим телефоном с 2018 года

Журналисты узнали о слежке за президентами и премьерами разных стран с помощью программы Pegasus. Основатель Telegram Павел Дуров предупредил, что взломать можно телефон абсолютно любого человека. О слежке за своим телефоном он знал с 2018 года.

«Телефоны 50 000 человек, в том числе правозащитников и журналистов, стали объектами слежки. Эти инструменты могут взломать любой телефон iOS и Android, и нет способа защитить ваше устройство от этого. Неважно, какие приложения вы используете, потому что система работает на более глубоком уровне», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Apple и Google являются частью глобальной программы наблюдения. Это значит, что компании внедряют так называемые бэкдоры в свои мобильные операционные системы. Замаскированные под ошибки безопасности бэкдоры позволяют агентствам США получать доступ к информации на любом смартфоне в мире. При этом пользоваться лазейками может кто угодно.

«Как минимум с 2018 года мне было известно, что один из моих телефонных номеров был включен в список потенциальных целей таких инструментов наблюдения», — рассказал бизнесмен.

По словам Дурова, из-за существования бэкдоров он призывал правительства разных стран действовать против дуополии Apple и Google на рынке смартфонов. Но пока никаких решений на этот счет не приняли.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что спецслужбы могли следить за королем, тремя президентами и 10 премьер-министрами. Все сведения собирали через программу Pegasus израильской компании NSO Group.