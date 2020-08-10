Дуров пришел на помощь протестующим в Белоруссии. Но это не помогло

Основатель Telegram Павел Дуров решил помочь протестующим в Белоруссии гражданам. Он подключил в мессенджере инструменты против цензуры, чтобы приложение продолжало работать.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы включили инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался активным для большинства пользователей в этой стране. Но подключение по-прежнему нестабильно, так как интернет время от времени полностью отключается по всей стране», — написал он.

В Белоруссии прошли выборы на пост президента. По итогам голосования победил Александр Лукашенко. Он набрал более 80%. В ночь после голосования в 33 городах Белоруссии прошли акции протеста. На них задержали около трех тысяч человек. Столкновения граждан и силовиков продолжаются до сих пор.