Дуров поздравил россиян с разблокировкой Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров официально поздравил россиян с тем, что мессенджер разблокировали на территории страны. Он надеется, что это долгосрочная мера, и Telegram не станут снова блокировать.

«Что поменяется на практике в результате разблокировки? Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов», — рассказал Дуров в своем официальном канале.

Он уточнил, что в плане сохранности личных данных изменений нет. Пользователи по-прежнему будут иметь право на конфиденциальность и тайну личной переписки, потому что это «фундаментальный принцип Telegram во всех странах».

Решение властей Дуров считает отличным сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Он пожелал России реализовать свой потенциал в цифровой сфере.

Решение о разблокировке Роскомнадзор принял в четверг, 18 июля.