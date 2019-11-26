Дуров похвастался успехами Telegram в борьбе с терроризмом

Он отметил, что в течение последних лет его команда боролась с распространением связанных с терроризмом материалов. И борьба эта была настолько успешной, что политику Telegram особо отметили в полицейской службе Евросоюза — в Европоле.

«В Telegram нет места насилию, преступной деятельности и злоупотреблениям. Компания приложила значительные усилия, чтобы не пустить злоумышленников на свою платформу», — приводит Дуров сообщение Европола.

Он также подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с силовиками все существующие в мессенджере инструменты безопасности усилили, а их функционал расширили.

Теперь любой пользователь приложения может стать борцом с терроризмом и пометить контент, который он считает неприемлемым. Кроме того, отслеживание призывов к насилию в Telegrаm проходит и в автоматическом режиме. Дуров особо отметил, что террористы просто не смогут распространять ненависть и вербовать в свои ряды людей при помощи мессенджера.

В прошлом году ФСБ России запросила у руководства Telegram доступ к ключам дешифрования сообщений пользователей, однако получила отказ. В результате Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов, которые используют для работы мессенджера. Эти меры ни к чему не привели — Telegram пока продолжает работать на территории России.