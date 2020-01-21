Дуров назвал iCloud инструментом слежки ФБР

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров «наехал» на Apple. Он заявил, что продукт компании — облачное хранилище iCloud — это инструмент американских спецслужб для слежки за пользователями.

«iCloud теперь официально инструмент слежки. Приложения, которые используют его для хранения ваших личных сообщений (например, WhatsApp), это часть проблемы», — написал Дуров в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на материал Reuters, в котором говорится, что пользователи iCloud не могут полностью зашифровать свои данные, так как это помешает работе ФБР.

Агентство со ссылкой на информированные источники сообщило, что около двух лет назад Аррlе доложила ФБР, что хочет предложить пользователям сквозное шифрование данных на своем облачном хранилище. Если бы это произошло, то даже программисты компании из Купертино не смогли бы раздобыть информацию, которая хранится в iCloud.

Американские спецслужбы, по данным источников Reuters, якобы выступили против этой идеи, чтобы не лишиться эффективного способа добычи доказательств против обвиняемых в различных преступлениях.

Ранее Дуров заявил, что Telegram — это серьезный вклад в борьбу с терроризмом. Он отметил, что его команда несколько последних лет борется с распространением связанных с терроризмом материалов. Политику Telegram за это высоко оценили в полицейской службе Евросоюза — в Европоле.