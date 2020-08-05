Дуров категорически опроверг слухи о продаже Telegram

Мессенджер Telegram не предаст своих пользователей и не будет продан ни частично, ни полностью. Об этом заявил его основатель Павел Дуров в своем блоге.

«Мы не собираемся предавать наших пользователей. Мы не продаем Telegram — ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией», — указано в сообщении.

По его словам, компании несколько раз поступали предложения продать возможности ведения операций в некоторых странах. Они поступали от местных влиятельных фондов, которые иначе грозились заблокировать Telegram, однако компания всегда отказывалась от таких предложений.

Роскомнадзор с апреля 2018 года заблокировал Telegram на территории России за отказ раскрыть ФСБ ключи для расшифровки сообщений, но летом этого года все ограничения были сняты, так как Роскомнадзор «позитивно оценил высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

Ранее Дуров оценил заявление президента США Дональда Трампа о продаже TikTok американской компании.