Мир 07 марта 2024, 08:57 «Дурдом и идиотизм». Госдума — об идее Украины создать военную администрацию в Крыму Депутат Шеремет назвал дурдомом создание Украиной военной администрации в Крыму Nikolay Gyngazov/Global Look Press

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Идея украинских властей создать военную администрацию в Крыму — идиотизм. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в интервью РИА «Новости».

«Иначе чем дурдом и идиотизм их виртуальную инициативу и не назовешь. Такое впечатление, что в украинской власти — одни фантазеры», — подчеркнул он.

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Депутат предположил, что в украинском правительстве «засели люди, страдающие помутнением разума и деградацией». Администрация Украины, сказал Шеремет, увидит Крым только из окна тюремной камеры.

Одобренный Украиной законопроект о создании в Крыму и Севастополе военных администраций с соответствующими властными полномочиями сравнили с психозом. Российский парламентарий Иван Шонус отметил, у украинских властей полностью искажена реальность и посоветовал им заняться лечением.

Ранее нам Черным морем заметили боевую авиацию стран Североатлантического альянса. Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев заявил, что кооперация западных стран в военной промышленности перешла в объединение поддержки Украины.