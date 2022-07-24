«Дурачится, пока страна разваливается». Британцы высмеяли Джонсона за тренировку с украинскими военными

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон присоединился к тренировке украинских военных. Его поездку осудили и высмеяли читатели британской газеты Daily Mail.

Авторы публикации сообщили, что Джонсон посетил тренировочную базу украинцев на севере Англии. Там он кинул учебную гранату и подержал в руках противотанковый ракетный комплекс NLAW. Статья сразу же вызвала волну комментариев читателей.

«Он просто дурачится и играет в игрушки, пока страна разваливается. Джонсон больше думает об украинцах, чем о своей собственной стране», — написал один из них.

«Он делает фото для мемуаров, пока мы страдаем от повышения цен на бензин и продукты», — поддержал другой пользователь.

«Борис критиковал [президента России Владимира] Путина за то, что тот ведет себя „как мачо“. А сам-то что? Не могу понять, зачем они устраивают эту фотосессию, это выглядит смешно», — заключили в комментариях.

Ранее военную подготовку Джонсона вместе с украинскими солдатами высмеяли телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.