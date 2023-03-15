Мир 15 марта 2023, 11:16 «Думал, что наводчик». Санитар «Азова» рассказал, как расстрелял мирного жителя Мариуполя Санитар «Азова» сознался в расстреле мирного жителя Мариуполя РИА «Новости»

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Санитар запрещенного в России националистического полка «Азов» сознался, что расстрелял мирного жителя Мариуполя. По его словам, он решил убить мужчину, потому что заподозрил в нем корректировщика, сообщило РИА «Новости».

Участника «Азова»* зовут Евгений С. В нацформирование он вступил в 2019 году, заняв должность санитара отделения. Ему пообещали оклад в 20 тысяч гривен (примерно 40 тысяч рублей).

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Во время боев за Мариуполь его подразделение находилось в городе. Несколько азовцев* заметили, что в ходе боестолкновений один мужчина не прятался в подвалы, а якобы выходил на разведку. Националисты решили, что он может быть наводчиком. Командир приказал санитару убить мирного жителям.

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Тогда боевик несколько раз выстрелил в него из автомата АК-74. По словам Евгения С., он не задумывался над тем, что делает. Осознание пришло только сейчас.

Савельев признается, что в тот момент не думал о своих действиях — осознание пришло только сейчас.

В настоящее время он находится под арестом. Против него возбудили дело об участии в террористической организации.

* «Азов» — запрещенная в России украинская националистическая группировка, признана террористической.