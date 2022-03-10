«Думаете, мы ваши рабы?» Премьер-министр Пакистана отказался осудить Россию по требованию ЕС

Премьер-министр Пакистана Имран Хан жестко раскритиковал Запад, чьи дипломаты обратились к нему с призывом осудить спецоперацию России на Украине.

Брюссель потребовал от Пакистана проголосовать за осуждение России на Генеральной ассамблее ООН.

«Вы что о нас думаете? Что мы ваши рабы, которые сделают все, что им скажешь?» — заявил Хан в ходе выступления перед гражданами страны.

Премьер Пакистана отметил, что его страна имеет дружеские связи с США, Россией, Китаем и Евросоюзом и не собирается примыкать к какому-либо лагерю. Исламабад намерен сотрудничать со всеми.

Имран Хан также напомнил, что в последний раз, когда Пакистан поддержал действия США и НАТО в Афганистане, по стране прокатилась волна недовольства и насилия.

Ранее издание The Times сообщило, что послы 22 стран опубликовали совместное письмо, где попросили Исламабад поддержать резолюцию ООН, осуждающую действия РФ на Украине.

При этом в ходе голосования на Генассамблее ООН воздержались также Индия, Китай и Шри-Ланка.