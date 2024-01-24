Мир 24 января 2024, 13:30 Дума приняла проект обращения к Нацсобранию Франции из-за наемников в рядах ВСУ Unsplash

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Госдума приняла проект обращения к Нацсобранию Франции из-за участия французских наемников в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Депутаты сочли принципиально важным обратиться к коллегам из Национального собрания Французской Республики. Авторы обращения указали, что успешное выполнение целей спецоперации создаст предпосылки для создания «новой архитектуры безопасности».

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«Сегодня мы должны ответить себе, своим избирателям: с кем мы имеем дело, когда говорим о Франции и французах?» — подчеркнули в документе.

Авторы обращения задались вопросом, для чего сегодня французы «умирают на украинской земле».

По данным Telegram-канала Mash, в Харькове недавно погиб сын французского бригадного генерала. Там же скончался другой выходец из потомственной военной династии Франции. Еще одного француза — Алексиса Дриона — заметили на фото с оружием в руках. Его имя числилось в списке тех, кто был в Харькове во время удара российской армии по позициям наемников.