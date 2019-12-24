Духи в подарок. Как выбрать?

Англичанин Ли Хардинг, работающий в The Perfume Shop, — эксперт с более чем 15-летним опытом. Он сотрудничал с такими брендами, как Bottega Venetta, Chloe, Marc Jacobs, Vera Wang, Vivienne Westwood, Cavalli, Philosophy, Sarah Jessica Parker, Jennifer Lopez и другими. Благодаря глубоким познаниям в этой отрасли, Хардинг вычислил некоторые уловки, которые помогут выбрать духи не для себя.

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Что за личность?

Несмотря на то, что вкусы у всех разные, возраст и образ жизни одаряемого помогут сориентироваться в его предпочтениях. Тенденции продаж показывают, что подростки, как правило, предпочитают более сладкие и фруктовые запахи. Люди постарше — цветочные и восточные ароматы.

Также стоит учитывать гастрономические предпочтения человека. Если, например, вашему близкому не нравятся острые специи, вряд ли он оценит пряные нотки и восточные ароматы. То же касается и цветов. Если не нравится запах жасмина, не стоит выбирать аромат, где это ключевая нота.

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Различные запахи также могут соответствовать различным образам жизни. Если человек постоянно находится в движении и пропадает в тренажерном зале, возможно, стоит выбрать туалетную воду (EDT). Она в основном состоит из верхних нот и придает свежесть.

Не торопитесь с выбором

Верхние ноты духов рассеиваются примерно через 15 минут, в то время как базовые — держатся весь день. Поэтому важно, особенно если аромат не для вас, дать ему возможность раскрыться.

«Мы часто предлагаем, чтобы покупатели продолжили совершать покупки, а затем вернулись в магазин духов, когда аромат раскрылся, чтобы принять окончательное решение», — отметил специалист.

Также обоняние может притупиться после дегустации уже трех ароматов. Поэтому импульсивная покупка не лучший вариант.

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Выделитесь из толпы

Духи — один из самых популярных подарков. Свой можно выделить, персонализировав бутылку с помощью гравировки. Некоторые магазины предлагают такую услугу.

«В прошлый раз, когда я покупал аромат в подарок, это был Sauvage EDP от Dior, я написал на флакончике: „С днем ​​рождения моего папу“. Это действительно подняло подарок на новый уровень», — заключил парфюмер.

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