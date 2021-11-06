Дуэйн «Скала» Джонсон навсегда отказался от настоящего оружия в фильмах

Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон публично заявил о необходимости усиления мер безопасности при производстве фильмов после случайной смерти оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке «Ржавчины». Она погибла от выстрела из боевого оружия, оказавшегося в руках Алека Болдуина.

Как стало известно изданию The Mens Health, он запретил использовать настоящее оружие на съемках любого телешоу, сериала или фильма, которые будет проводить его компания Seven Bucks Productions.

Джонсон подчеркнул, что ему все равно сколько будет стоить использование реплик или компьютерной графики. Он сообщил, что на съемках фильма «Красное предупреждение», в производстве которого участвовала его компания, принимал особые меры безопасности при использовании боевого оружия на площадке.

«Есть протоколы безопасности и меры, которые мы всегда принимали в кинобизнесе, и мы очень серьезно относимся к ним. Но несчастные случаи все же случаются. В любом фильме, который снимает Seven Bucks, больше не будет настоящего оружия», — пообещал актер.

После гибели Галины Хатчинс 214 сотрудников американской киноиндустрии написали открытое письмо с требованием запретить пользоваться боевым оружием во время съемок.