Дуда заявил, что Венгрии дорого обойдется зависимость от России

Польский президент Анджей Дуда раскритиковал венгерские власти за нежелание отказываться от закупок российского газа. Венгрии будет «дорого стоить» такая политика в отношении России, сказал Дуда в интервью TVN.

По словам Дуды, это не Виктор Орбан довел Венгрию до такой «огромной» энергетической зависимости от России. Премьер-министр Венгрии Орбан сам оказался в трудном положении.

Президент Польши заявил, что венгерское государство «практически полностью» зависит от России, когда речь идет о поставках не только газа, но и электроэнергии.

«Потому что у него есть российская электростанция, договор на поставку топлива подписан с Россией», — сказал Дуда.

Он напомнил, что Венгрия несколько лет назад заключила с Россией договор о модернизации электростанции.

«Мне трудно это понять. Потому что я считаю, что эта политика будет для Венгрии дорого стоить», — констатировал Дуда.

Зависимость Евросоюза от России является проблемой для многих стран ЕС, подчеркнул Дуда. Этим он объяснил отсутствие санкций против поставок российских энергоносителей.