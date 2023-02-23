Мир 23 февраля 2023, 01:00 Дуда заявил, что Байден во время своего визита дал ему «мудрые советы» Президент Польши Дуда заявил, что Байден во время своего визита дал ему «мудрые советы» РИА «Новости»

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Польский лидер Анджей Дуда сообщил, что президент США Джо Байден дал ему на прощание несколько советов, как вести себя в ситуации, в которой находится республика. Его слова передал польский телеканал TVN24.

«Президент дал мне еще несколько советов относительно того, как действовать», — пояснил Дуда.

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Байден подчеркнул опасную близость Польши к тем местам, где присходят «важные события». Именно поэтому следует реагировать быстро, привел президент Польши слова американского лидера.

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Журналист уточнил, идет ли речь о более жестких действиях или более осторожных. Однако Дуда уклонился от прямого ответа. Политик отметил, что Байден за свою карьеру видел многие ситуации. Он назвал суждения президента США «очень мудрыми».

Ранее Байден посетил Украину, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем он направился в Польшу.

В Варшаве с 80-летним лидером США произошел очередной казус. Байден оступился и упал прямо на трапе, когда поднимался в самолет. Журналисты посоветовали ему быть внимательнее.