Мир 12 декабря 2022, 17:03 Дуда спрогнозировал рост числа украинских беженцев в Польше и Германии Президент Польши Дуда: в стране сейчас три миллиона украинских беженцев РИА «Новости»

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В Польше сейчас находится около трех миллионов украинских беженцев, рассказал президент страны Анджей Дуда. По его словам, в ближайшее время их поток увеличится, сообщил ТАСС.

Дуда подчеркнул, что в последние недели и месяцы число беженцев возросло. По его мнению, их станет больше в Германии и в других соседних странах.

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«Германия должна ожидать того, что число беженцев будет расти», — рассказал польский президент на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Анджей Дуда добавил, что в связи с наплывом беженцев следует обращаться к Еврокомиссии. Чиновников ЕС необходимо просить о дополнительной финансовой поддержке тех стран, которые принимают переселенцев, отметил польский лидер.

Жители Польши пожаловались, что после наплыва украинцев уровень жизни в стране резко упал. По словам поляков, в республике отметили рост бедности.