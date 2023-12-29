Мир 29 декабря 2023, 14:15 Дуда созвал срочное совещание с военными из-за «неопознанного объекта» с Украины Президент Польши Дуда созвал совещание с военными из-за «неопознанного объекта» Leszek SzymaÅ„ski/Polska Agencja Prasowa/globallookpress

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Польский президент Анджей Дуда назначил срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства со стороны Украины. Об этом сообщила канцелярия главы государства на своем сайте.

Дуда провел телефонные переговоры с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. В Бюро нацбезопасности Польши в 13:00 (15:00 по московскому времени) состоится срочная встреча с главой ведомства, а также начальником Генштаба Веславом Кукулой и оперативным командующим Вооруженными силами Мачием Клишем.

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«Неопознанный объект» проник в воздушное пространство Польши со стороны Украины утром 29 декабря. Радары систем противовоздушной обороны следили за объектом с момента пересечения госграницы.

Однако потом сигнал исчез. Оперативный командующий Вооруженными силами Польши мобилизовал средства «в соответствии с действующими процедурами».