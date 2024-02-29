Мир 29 февраля 2024, 13:14 Дуда рассказал, почему Польше не надо бояться России Президент Дуда исключил нападение России на Польшу РИА «Новости»

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Польша слишком сильная в военном отношении страна, чтобы на нее напали. Президент Анджей Дуда исключил вероятность прямого столкновения с Россией. Он заявил об этом в интервью Fakt.pl.

«Я не верю в это [российское нападение], потому что верю, что мы подготовимся. <…> Конечно, это все предполагает, что мы сильны. Вы не нападаете на сильного», — сказал он.

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Анджей Дуда не согласился с оценкой руководителя Бюро национальной безопасности Яцека Севьеры в том, что у стран восточного фланга НАТО осталось три года на подготовку к столкновению. Польский президент уверен, что Россия не ударит ни по одной из стран Североатлантического альянса.

Гонконгское издание Asia Times сообщило, что в случае конфликта НАТО окажется в трудном положении. Главной проблемой станет снабжение войск.