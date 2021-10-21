Дуда раскритиковал Евросоюз за отношение к Польше

Глава Польши Анджей Дуда заявил, что Евросоюз использует страну в качестве «мальчика для битья». Несмотря на это, Польша не собирается покидать объединение. Об этом сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на LRT Radio.

Он отметил, что Евросоюз также вмешивается во внутренние дела стран-членов объединения. Делается это для того, чтобы расширить полномочия.

«Я надеюсь, что другие страны ЕС присоединятся к нам в нашей защите. Понятно, что сегодня Еврокомиссия эксплуатирует Польшу как мальчика, которого можно избить», — подчеркнул Дуда.

Он отметил также, что консервативная политика Польши контрастирует с более либеральными подходами других стран Евросоюза. Из-за этого поляки стали для объединения «козлами отпущения».