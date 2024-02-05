Мир 05 февраля 2024, 18:17 Дуда отрекся от своих слов о неспособности Украины вернуть Крым Польский лидер Дуда оправдался за заявление о неспособности Украины вернуть Крым Pxhere

Читать 360tv в

Президент Польши Анджей Дуда заявил о «расслабленной» обстановке во время интервью, в ходе которого он заявил о неспособности Украины вернуть Крым. Слова главы государства привело РИА «Новости».

Дуда отметил, что тема Крыма, которую затронули журналисты, была очень серьезной. Президент частично сослался на различные дискуссии, которые ведутся на международной арене.

Реклама

«Если речь идет о моем пятничном интервью, то прошу принимать во внимание, что это не была напряженная беседа с политиком, — это было интервью, которое мы считали спокойной расслабленной беседой на разные темы», — отметил Дуда.

Он добавил, что конфликт на Украине должен закончиться верховенством международного права, а это означает возвращение стране территорий, в том числе Крыма.

В интервью 3 февраля Дуда усомнился в способности украинской стороны вернуть контроль над полуостровом и напомнил, что исторически Крым входил в состав России. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал слова польского лидера сигналом Украине о необходимости оставить жителей республики в покое.