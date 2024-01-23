Мир 23 января 2024, 12:26 Дуда из-за агентов Туска пытался отказаться от услуг госохраны Gazeta Wyborcza: президент Польши Дуда после ареста Каминьского боится охраны Newspix/Keystone Press Agency/globallookpress

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Арест экс-главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика привел в ярость президента Анджея Дуду. Он обвинил начальника своей охраны в предательстве и попытался перейти под защиту жандармерии, сообщила Gazeta Wyborcza.

Вечером 9 января 14 полицейских пришли в президентский дворец и арестовали подозреваемых. Источник издания заявил, что сначала произошедшее сильно шокировало Анджея Дуду, потом привело в ярость. Он начал бояться Службы государственной охраны.

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«Президент даже оскорбил членов своей непосредственной охраны. Он сказал им уйти. Он прямо обвинил в причастности к заговору начальника охраны», — сказал собеседник журналиста.

В службу, по мнению президента, могли внедрить агентов правительства под руководством Дональда Туска. Анджей Дуда хотел заменить СГО военной полицией, но, по словам источника, ему не позволили этого сделать. По закону первое лицо должна охранять именно эта служба.

Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика обвинили в превышении полномочий. Они назвали уголовное дело политизированным. Бывший министр объявил голодовку, RT сообщил, что его госпитализировали. В Варшаве устроили акцию протеста.