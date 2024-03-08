Мир 08 марта 2024, 13:22 Дубай ввел налог в 20% для иностранных банков Шейх Рашид аль-Мактум ввел налог для иностранных банков в Дубае РИА «Новости»

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Правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум подписал закон о введении ежегодного налога в размере 20% для иностранных банков на территории эмирата. Об этом сообщили в пресс-службе политика.

Действие закона будет распространятся на банки в свободных и зонах специального развития, если у них есть лицензия на деятельность. Исключение: кредитные организации, зарегистрированные через финансовый центр Дубая.

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По новой норме будет взиматься налог в 20%. Из суммы могут вычесть процент корпоративного налога и налога на предпринимательскую деятельность, если организация их оплатила в срок.

В Дубае вырос спрос на недвижимость, основными покупателями стали россияне. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил, что многие ведущие инвесторы переехали в ОАЭ в 2022 году, направление стали активно рекламировать. Кроме того, в Дубае проще получить вид на жительство, если покупаешь недвижимость.