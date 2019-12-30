ДТП в Мексике унесло жизни как минимум 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли, еще семеро пострадали в результате ДТП, которое случилось в штате Чиапас на юге Мексики. Здесь микроавтобус столкнулся с легковушкой.

«В результате транспортного происшествия в воскресенье на платной трассе Окосокоаутла-Арриага погибли 11 человек, еще семь были ранены», — указано в сообщении властей штата Чиапас. Его процитировал сайт агентства «Синьхуа».

Следователи уже установили личности погибших и пострадавших. Среди жертв аварии — двое несовершеннолетних, дети 12 лет и 17 лет. Еще два подростка, семи и 13 лет, госпитализированы.

Местные СМИ сообщили, что в воскресенье, 29 декабря седан Volkswagen Jetta врезался в микроавтобус Nissan Urvan, принадлежащий службе общественного транспорта муниципалитета Тапачула. Микроавтобус перевозил семью на отдых в муниципалитет Сан-Кристобаль-де-лас-Касас.По предварительным сведениям, седан выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с микроавтобусом.