Мир 18 декабря 2023, 09:05 ДТП с участием кортежа Байдена сочли непреднамеренным Секретная служба США назвала непреднамеренным инцидент с кортежем Байдена РИА «Новости»

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Происшествие с автоколонной президента США Джо Байдена произошло без определенного умысла. Об этом сообщил представитель Секретной службы США Стив Копек, его заявление опубликовало РИА «Новости».

«Примерно в 20:09 по местному времени в Дэлавере автомобиль врезался в машину секретной службы, которая патрулировала маршрут следования кортежа президента. У участников происшествия не было преднамеренного интереса в ДТП», — отметил он.

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Копек подчеркнул, что после происшествия кортеж Байдена продолжил свой путь без изменений в маршруте.

Ранее стало известно, что ЧП произошло в центре Уилмингтона, серебристый седан въехал в машину службы безопасности Байдена, которая перекрыла дорогу.

На прошлой неделе президент США попал в очередную комичную ситуацию, когда запутался в словах во время чтения заранее подготовленного текста с телесуфлера.