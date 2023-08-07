Мир 07 августа 2023, 09:11 ДТП с грузовиком в Таджикистане унесло жизни 10 человек ТАСС: 10 человек погибли в ДТП с грузовиком в Таджикистане РИА «Новости»

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В результате аварии с грузовиком в Хатлонской области Таджикистана погибли 10 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комитет по ЧС при президенте республики.

ДТП случилось в Кулябе у рынка «Сомони», на автодороге Душанбе — Куляб — Хорог накануне в 19:30, уточнила пресс-служба главного управления МВД по Республике Таджикистан. По предварительной информации, у грузового автомобиля отказали тормоза. В результате он врезался в другие машины и два жилых дома.

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В МВД не уточнили количество жертв и раненых — сообщили лишь, что «зарегистрированы человеческие жертвы и материальный ущерб». Согласно данным ТАСС, травмы получили 14 человек, всех их госпитализировали. Портал Asia-Plus написал о 13 пострадавших, двух из которых отпустили после оказания медпомощи, а пятерых отправили в реанимацию. При этом оба издания со ссылкой на разные источники заявили о 10 погибших.

По факту аварии возбудили уголовное дело. На место происшествия приезжали сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при республиканском правительстве, председатель Хатлонской области и другие должностные лица.